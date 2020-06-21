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Tunceli ve Kars'ta valilerden Babalar Günü'nde şehit babalarına ziyaret

TUNCELİ HABERLERİ  | 21.06.2020 23:42 | Son Güncelleme

Tunceli ve Kars'ta valilerden Babalar Günü'nde şehit babalarına ziyaret

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve Kars Valisi Türker Öksüz Babalar Günü'nde şehit babalarını unutmadı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Tunceli Valisi olarak atanan ve 19 Haziran'da göreve başlayan Özkan, kurum ve vatandaşları ziyarete ediyor.

Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını ziyaret eden Vali Özkan, şehit babası Mücahit Coşkun ve Hüseyin Yıldız ile evlerinde bir araya gelerek günlerini kutladı ve bir süre sohbet etti.

İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile kent merkezinde polis özel harekat kontrol noktalarına giden Vali Özkan, burada görev yapan polis memurlarının Babalar Günü'nü kutladı.

Ardından bazı vatandaşları evlerinde ziyaret eden Özkan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri'ndeki çocuklarla bir araya geldi.

- Kars

Kars Valisi Türker Öksüz de Babalar Günü dolayısıyla Şırnak'ta şehit olan Jandarma Er Abdulbaki Kuruçak'ın ailesini ziyaret etti.

Öksüz, 1987 yılında Şırnak'ta bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Er Abdulbaki Kuruçak'ın babası Efo Kuruçak'ın Babalar Gününü kutladı.

Kuruçak ve ailesiyle sohbet eden Öksüz'e İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç eşlik etti.

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