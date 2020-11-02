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Tunceli’de 1 köy karantinaya alındı

TUNCELİ HABERLERİ  | 02.11.2020 15:07 | Son Güncelleme

Tunceli’de bir köy, Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı.Alınan bilgiye göre, Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak Köyü’nde Covid-19 vakası görüldü.

Tunceli’de 1 köy karantinaya alındı

Tunceli’de bir köy, Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak Köyü’nde Covid-19 vakası görüldü. Bunun üzerine filyasyon ekipleri tarafından takibe alınan köyde vakaların arttığı belirlendi. Artan vakalar nedeniyle kaymakamlık köyü karantinaya alırken, giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Güneykonak Köyü’nde artan Covid-19 vaka sayısı nedeniyle köyün 14 gün boyunca karantinaya alındığı belirtildi.

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