YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de 182 gündür haber alınamayan genci arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 182 gündür haber alınamayan genci arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 04.07.2020 17:18 | Son Güncelleme

Tunceli'de 182 gündür haber alınamayan genci arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, ocak ayında ailesinin hakkında kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına devam edildi.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları, Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürüldü.

Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekibi katıldı.

Dalgıç polisler, su seviyesinin maksimum koda ulaştığı baraj gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü ayakları çevresinde dalış yaptı.

AFAD ekiplerinin de botlarla göl yüzeyi ve kıyılarda sürdürdüğü arama çalışmalarında Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarını Gülistan Doku'nun ağabeyi Ramazan Doku da gün boyu takip etti.

Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinden 182 gündür haber alamadıklarını söyledi.

Valilikçe baraj gölünde dalışların pazartesi gününden itibaren sonlandırılması, çalışmalara botla su yüzeyinde ve kıyılarda devam edilmesi yönünde karar alındığını belirten Doku, "(Pazartesi günü itibarıyla su altı aramaları bitirilerek sadece su üstünde tekneyle arama yaparız) denildi. Biz de bunu kabul etmedik. Deniz Kuvvetlerinden su altı görüntüleme cihazları getirilip çok geniş bir alanda kızımızın aranmasını istiyoruz." dedi.

Kız kardeşinin akıbetini öğrenmek istediklerini ifade eden Doku, "6 ay oldu ve kız kardeşimizle ilgili hiçbir ipucu yok. Bu kız uçmadı ya, nerede o zaman? Bu suda değilse o zaman nerede?" diye konuştu.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait resmi evrak bulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüzel oyuncu, bu görüntülerin ardından öfkeden deliye döndü: İğreniyorumGüzel oyuncu, bu görüntülerin ardından öfkeden deliye döndü: İğreniyorum
Gülistan Doku hakkında açıklamaGülistan Doku hakkında açıklama

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Polis dronla kırmızı ışık ihlallelerini tespit etti

Polis dronla kırmızı ışık ihlallelerini tespit etti

Suriyeli kadının cenazesi, Ağrı Belediyesine ait cenaze aracı ile vatanına gönderildi

Suriyeli kadının cenazesi, Ağrı Belediyesine ait cenaze aracı ile vatanına gönderildi

Kredi faizleri düştü, tapuda uzun kuyruklar oluştu

Kredi faizleri düştü, tapuda uzun kuyruklar oluştu

Gözü gibi baktığı tosununu kurbanlık için hazırladı

Gözü gibi baktığı tosununu kurbanlık için hazırladı

Gaziantep'te şehidin adına yaptırılan çeşmeye zarar verildi

Gaziantep'te şehidin adına yaptırılan çeşmeye zarar verildi

Tunceli Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:03
Sabah
04:54
Öğle
12:31
İkindi
16:27
Akşam
19:58
Yatsı
21:41

Tunceli Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Gündoğan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Tunceli ve ilçelerinde maske takma zorunluluğu getirildi

Tunceli ve ilçelerinde maske takma zorunluluğu getirildi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde turizm çalışmaları

Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde turizm çalışmaları

Şehit savcı ve hakim için hatıra ormanı oluşturuldu

Şehit savcı ve hakim için hatıra ormanı oluşturuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.