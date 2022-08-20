YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli’de “23. Geleneksel Bal Festivali” gerçekleştirildi

Tunceli’de “23. Geleneksel Bal Festivali” gerçekleştirildi

20.08.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de “23. Geleneksel Bal Festivali” gerçekleştirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Pülümür ilçesinde düzenlenen 23. Geleneksel Bal Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Pülümür Belediyesince organize edilen festival, Christian Ude Eğitim ve Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.

Festival programı çerçevesinde Pülümür’de üretilen bal ile ilgili katılımcılara çeşitli bilgiler verildi ve bal ikramında bulunuldu.

Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun yaptığı konuşmada, ilçenin endemik bitki türleriyle öne çıktığını söyledi.

Arıcılığın yaygınlaştırılması amacıyla doğanın temiz tutulması gerektiğine vurgu yapan Tosun, "Balın kalitesi arının çiçekten aldığı özle değerlidir. İlçemizde kayıtlı 124 üretici 5 bin 246 kovan bulunmaktadır. Tabii bunun yanı sıra işletme kaydı bulunmayan bir hayli arıcımız mevcuttur. Mevsim koşullarına göre 100 ton üzerinde bal elde edilmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından festival, Müslüm Eke, Mustafa Eke, Sasa Serap, Erdal Erzincan ve Hüsnü Arkan gibi sanatçıların konser vermesiyle sona erdi.

Etkinliğe CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bal üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli Valisi Özkan, Tozkoparan Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarını incelediTunceli Valisi Özkan, Tozkoparan Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarını inceledi
GÜNCELLEME - Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybetti
Eyüpsultan'daki Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi törenle açıldıEyüpsultan'daki Hasan Hüseyin Korkmazgil Kütüphanesi törenle açıldı
Anahtar Kelimeler:
Tunceli Pülümür

Tunceli Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
04:01
Sabah
05:32
Öğle
12:30
İkindi
16:15
Akşam
19:18
Yatsı
20:43
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Dünya o adamı konuşuyor! Tüfeğiyle Rus uçağını düşürdü

Dünya o adamı konuşuyor! Tüfeğiyle Rus uçağını düşürdü

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.