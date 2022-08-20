Tunceli’de “23. Geleneksel Bal Festivali” gerçekleştirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Pülümür ilçesinde düzenlenen 23. Geleneksel Bal Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Pülümür Belediyesince organize edilen festival, Christian Ude Eğitim ve Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.

Festival programı çerçevesinde Pülümür’de üretilen bal ile ilgili katılımcılara çeşitli bilgiler verildi ve bal ikramında bulunuldu.

Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun yaptığı konuşmada, ilçenin endemik bitki türleriyle öne çıktığını söyledi.

Arıcılığın yaygınlaştırılması amacıyla doğanın temiz tutulması gerektiğine vurgu yapan Tosun, "Balın kalitesi arının çiçekten aldığı özle değerlidir. İlçemizde kayıtlı 124 üretici 5 bin 246 kovan bulunmaktadır. Tabii bunun yanı sıra işletme kaydı bulunmayan bir hayli arıcımız mevcuttur. Mevsim koşullarına göre 100 ton üzerinde bal elde edilmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından festival, Müslüm Eke, Mustafa Eke, Sasa Serap, Erdal Erzincan ve Hüsnü Arkan gibi sanatçıların konser vermesiyle sona erdi.

Etkinliğe CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bal üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

