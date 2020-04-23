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Tunceli’de 23 Nisan araçlardan yükselen çocuk şarkılarıyla kutlandı

TUNCELİ HABERLERİ  | 23.04.2020 13:21 | Son Güncelleme

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı sokağa çıkamayan çocuklar için bayrak ve balonlarla hazırlanan araçlardan yükselen çocuk şarkıları ile kutlandı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı sokağa çıkamayan çocuklar için bayrak ve balonlarla hazırlanan araçlardan yükselen çocuk şarkıları ile kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl dönümü Korona virüs nedeniyle tedbirler alınarak kutlanıyor.Tunceli’de valilik önünde Atatürk Anıtına sosyal mesafe kuralına uyularak çelenk bırakılmasıyla resmi tören yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve personelin katıldığı programda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının arından anıta çelenk konuldu. Daha sonra valilik koordinesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından balon ve bayraklarla hazırlanan araçlar, çocuk şarkıları ile mahalleri gezerek 23 Nisan coşkusu yaşattı. Evlerin balkonların da vatandaşlar ve çocuklar, araçlardan çalınan marş ve şarkılara eşlik etti.

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Tunceli Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:56
Sabah
05:27
Öğle
12:25
İkindi
16:10
Akşam
19:14
Yatsı
20:39

Tunceli Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Kaya Eczanesi
Merkez
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