Tunceli’de 237 bin Euro’luk projeye start verildi

Tunceli’de Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan “İnşaatta Yeni Vizyon:Yeşil Binalar” Proje toplantısının ilki İngiltere, İspanya ve Romanya ortaklarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Ulusal Ajansı Avrupa Birliği Eğitim Gençlik ve Spor Merkezi Başkanlığına, KA202 stratejik ortaklıklar kapsamında sunulan, 515 proje arasında bağımsız uzman değerlendirmesi sonucunda hibe almaya hak kazanan 36 projeden bütçe büyüklüğü olarak 8. sırada yer alan 237 bin Euro’luk “İnşaatta Yeni Vizyon: Yeşil Binalar” başlıklı Avrupa Birliği Erasmus+ projesi yapılan açılış toplantısı ile start verildi.

Öğretmenevindeki toplantıya Türkiye Temsilcisi olarak Milli Eğitim Bakan Danışmanı Hilmi Çolakoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, İspanya Teknik Üniversitesi Akademisyeni Doç. Dr. Deniz Kızıldağ, Konsra Greenwich Üniversitesi Akademisyeni Doç. Dr. Özgür Heval Çınar, Romanya Casa Teleorman Eğitim Enstitüsü Akademisyenleri, İstanbul Çevre Dostu Binalar Derneği Genel Sekreteri Engin Işıltan, ee İstanbul Proje Tasarım ve Yönetim Şirketi Mimarlarından Neslihan Aydoğan ile Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yaşar Sever katıldı.

İki günlük çalışma boyunca projenin fikri çıktılardaki etkinin en yüksek seviyeye çıkarılması için neler yapılması gerektiği, bütçe zaman yönetimi, yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

10-17 Mayıs 2020 tarihinde İspanya’da yapılacak öğrenme öğretme eğitimi toplantısında teslim edilmek üzere, yeşil binalarla ilgili oluşturulacak müfredat için sektörel anket ve analiz raporlarının nasıl hazırlanacağı konusunda kararlar alındığı bildirildi.

Proje kapsamında yeşil bina konularını içeren 3 adet kitap ve mobil uygulama programı oluşturularak İngilizce ve Türkçe hazırlanan çıktıların Türkiye ve Avrupa’ya servis edileceği de kaydedildi.

Proje ortakları, toplantının ardından Tunceli Valisi Tuncay Sonel’i de ziyaret ederek bilgilendirmede bulundu.

