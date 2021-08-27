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Tunceli'de 3 ayrı noktada çıkan örtü yangınlarından ikisi kontrol altına alındı

27.08.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de 3 ayrı noktada çıkan örtü yangınlarından ikisi kontrol altına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçelerinde 3 farklı noktada çıkan örtü yangınlarından ikisinin kontrol altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kente bağlı Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında bulunan Tanzi Deresi bölgesinde dün öğle saatlerinde 3 ayrı noktada örtü yangını başladığı kaydedildi.

Birinci ve ikinci noktadaki yangınların genel itibarıyla kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Üçüncü noktadaki örtü yangınına da müdahaleye ekiplerimizce özveriyle devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı yanıltmalarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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