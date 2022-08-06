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Tunceli'de 3 kadın hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandı

06.08.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de 3 kadın hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de hırsızlık amacıyla girdikleri evde yakalanan 3 kadın gözaltına alındı.

Moğultay Mahallesi'ndeki eve hırsız girdiğini gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, açık bırakılan kapıdan içeri girdi.

Ekipler, eve hırsızlık amacıyla girdikleri belirlenen 3 kadını suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çok sayıda hırsızlık kaydının olduğu belirtilen şüphelilerin üzerlerinde kapı dili düşürme aparatları ele geçirildi.

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Gözaltı Tunceli emniyet

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