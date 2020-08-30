YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı

Tunceli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı

TUNCELİ HABERLERİ  | 30.08.2020 11:25 | Son Güncelleme

Tunceli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.

Tunceli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı kutlandı.
Yurt genelinde olduğu gibi Tunceli’de Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü kutlama programı gerçekleştirildi.
Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde valilik önünde başlayan törene, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, gaziler, şehit aileleri ile askeri erkan katıldı.
Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.
Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ordusuna mesajı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu.
Tören günün önlem ve anlamına ilişkin konuşmanın ardından sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurunKim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
Buraya gelen hayran kalıyorBuraya gelen hayran kalıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Yeni Malatyaspor, Cueva ile sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, Cueva ile sözleşme imzaladı
Fethiye'de bir tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
Fethiye'de bir tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ resim yarışmasında kazananlar belli oldu
‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ resim yarışmasında kazananlar belli oldu
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Yıldırım’da ulaşımı rahatlatacak binalar yıkılıyor
Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı
Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı

Tunceli Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:14
Sabah
05:42
Öğle
12:27
İkindi
16:08
Akşam
19:03
Yatsı
20:25

Tunceli Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Ezgi Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.