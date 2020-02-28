YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de 55 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 55 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 28.02.2020 16:55 | Son Güncelleme

Tunceli'de 55 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.

Doku'nun bulunması için yürütülen arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve Adana Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri katıldı.

Suda görüş mesafesinin yeterli olmaması nedeniyle dalış yapamayan ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen göl yüzeyinde geniş bir alanda botlarla dönüşümlü olarak arama çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin gün boyu devam eden arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi ize rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapmıştı. Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti. Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Programda öyle bir gafa imza attı ki... Programda öyle bir gafa imza attı ki...
Buraya gelen hayran kalıyorBuraya gelen hayran kalıyor
Anahtar Kelimeler:
arama çalışmaları Gülistan Doku kayıp üniversite öğrencisi tunceli Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Uzunçayır Baraj Gölü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tunceli Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
05:28
Sabah
06:50
Öğle
12:40
İkindi
15:47
Akşam
18:19
Yatsı
19:36

Tunceli Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Ece Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.