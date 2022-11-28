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Tunceli’de 56 bin fidan toprakla buluştu

28.11.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’nin Pertek ilçesinde sedir, karaçam ve bademden oluşan 56 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tunceli’de 56 bin fidan toprakla buluştu

Tunceli Orman İşletme İl Müdürlüğü, Pertek Belediyesi tarafından tahsis edilen 120 hektarlık alana, sedir, karaçam ve bademden oluşan 56 fidan dikimi gerçekleştirdi. Bu yılın ilkbahar mevsiminde fidanların dikileceği alanda bir ay boyunca makineyle toprak işleme yapan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sonbaharın gelmesiyle de alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 15 günde dikimi gerçekleştirilen fidanların etrafı, hayvanların zarar vermemesi için dikenli tel çitle çevrildi. Çalışma çerçevesinde 104 kilometrelik teras işlemi de yapıldığı bildirildi.

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