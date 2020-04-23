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Tunceli’de 8’inci hasta da koronayı yendi

TUNCELİ HABERLERİ  | 23.04.2020 13:37 | Son Güncelleme

Tunceli’de korona virüsü yenen 8’inci hasta da alkışlar arasında hastaneden taburcu edildi.Korona virüsle mücadelede ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’den de güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Tunceli’de korona virüsü yenen 8’inci hasta da alkışlar arasında hastaneden taburcu edildi.
Korona virüsle mücadelede ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’den de güzel haberler gelmeye devam ediyor. Korona virüs testi pozitif çıkarak Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 8 vakadan 7’si daha önce, bugün ise son hasta olan 27 yaşındaki Elif Demir, hastalığı yenerek taburcu edildi.Demir, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı. Taburcu olan Demir, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Vali Tuncay Sonel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip,taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" dedi.

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