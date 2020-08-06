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Tunceli’de AK Parti’nin kongre süreci

TUNCELİ HABERLERİ  | 06.08.2020 16:37 | Son Güncelleme

AK Parti’nin 7.

AK Parti’nin 7. Olağan Kongreleri kapsamında Tunceli’de hafta sonu Nazımiye, Mazgirt, Hozat ve Çemişgezek ilçelerinde açık havada yapılacağı bildirildi.
AK Parti Tunceli İl Başkanlığından yapılan açıklamada, “ Salgın hastalık dolayısıyla tüm teşkilatlarımızda Sosyal Destek Ekiplerimizin öncülüğünde çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca 7. Olağan Kongremizin heyecanı diğer illerimizde olduğu gibi Tunceli’de de ilk gün ki, aşkla devam ederken hafta sonu Nazımiye, Mazgirt, Hozat ve Çemişgezek ilçelerimizde yapılacak kongrelerimizde açık hava da olacaktır. Ayrıca kongre olan ilçelerimizde Sosyal Destek Ekiplerimiz maske, el temizleme jeli ve kolonya dağıtımı yapmakla beraber sosyal mesafe kurallarına da dikkat çekecektir. Ekiplerimiz, kongrelerimizin yapılacağı alanlar ile ilgili gerekli önlemleri almış olup çalışmalarımız da devam etmektedir” denildi.

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