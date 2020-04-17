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Tunceli'de akıntıda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 17.04.2020 16:51 | Son Güncelleme

Tunceli'de akıntıda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıda kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Uzman Çavuş Güneş'i (36) bulmak amacıyla yürütülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve JAK timleri, Samsun ve Antalya Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Antalya, Adana ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ile jandarma personeli de 3 dedektör köpekle katılıyor.

JÖAK, JAK ve SAK timlerinden oluşan iki ekip, Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisinden kent merkezine kadar olan bölümünde, dalgıç polisler de Uzunçayır Baraj Gölü'nde suda ve kıyılarda arama yürüttü.

AFAD ekipleri, Uzunçayır Baraj Gölü yüzeyinde botlarla arama yaparken jandarma personeli de Munzur Çayı ve baraj gölü kıyılarında dedektör köpeklerle çalışmalara destek verdi.

Uzman Çavuş Güneş, ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen halen bulunamadı.

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.

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