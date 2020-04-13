Tunceli'de akıntıya kapılan uzman çavuş ile kayıp üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, 100 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikatta botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Doku (21) ve Güneş'i (36) bulmak amacıyla her gün yürütülen çalışmalara, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve JAK timleri, Samsun ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ile Antalya, Adana ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ile jandarma personeli de 3 dedektör köpekle katılıyor.

Bugünkü çalışmalar kapsamında JÖAK, JAK, SAK ve dalgıç polisler ile AFAD ekiplerinden oluşan 4 ekip, Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve kıyılarında botlarla arama yaptı.

Jandarma personeli de dedektör köpeklerle Uzunçayır Baraj Gölü kıyılarda arama yaparak çalışmalara destek verdi.