Tunceli'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasar oluşturdu.

Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanın çatısındaki bacada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın hasara neden oldu.



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