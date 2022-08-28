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Tunceli'de arbedeye neden olan 4 kişi gözaltına alındı

28.08.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de arbedeye neden olan 4 kişi gözaltına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de iki grup arasında çıkan arbede nedeniyle 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde aynı araçta bulunan kişiler ile bir kadın arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışmaya çevrede bulunan vatandaşların da karışmasıyla arbede yaşandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu vatandaşlarımızın ve emniyet güçlerimizin müdahalesiyle sonlandırılmıştır. Olay sonrasında Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmada, olaya dahil olduğu anlaşılan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 4 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Valiliğimizce konu takip edilmektedir."

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Gözaltı Şüpheli Tunceli tartışma

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