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Tunceli’de av denetimi, 3 kişiye yasal işlem yapıldı

TUNCELİ HABERLERİ  | 20.10.2020 10:27 | Son Güncelleme

Tunceli’de avcılara yönelik yapılan denetimlerde 3 kişiye yasal işlem yapıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi’ne bağlı ekipler, av sezonunun açılmasıyla birlikte başlattığı denetimleri aralıksız olarak sürdürüyor.

Tunceli’de av denetimi, 3 kişiye yasal işlem yapıldı

Tunceli’de avcılara yönelik yapılan denetimlerde 3 kişiye yasal işlem yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi’ne bağlı ekipler, av sezonunun açılmasıyla birlikte başlattığı denetimleri aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda kent genelinde çalışma gerçekleştiren ekipler, 40 kişiyi denetledi. Denetimlerde usulsüz av yapan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Kurumdan yapılan açıklamada, 2020 -2021 av sezonunun açılmasıyla birlikte koruma kontrol ekipleri tarafından yapılan koruma kontrollerde 40 kişinin kontrol edildiği, 3 kişiye yasal işlem uygulandığı aktarıldı.

Tunceli’de av denetimi, 3 kişiye yasal işlem yapıldı

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