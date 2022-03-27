Tunceli’de aydınlatma direğine çarpan taksideki 4 kişi yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli’de taksinin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Düzgün U’nun kullandığı 62 T 102 plakalı taksi, Tunceli-Ovacık kara yolunda aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



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