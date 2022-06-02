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Tunceli'de bakımı tamamlanan 2 sincap doğaya salındı

02.06.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de bakımı tamamlanan 2 sincap doğaya salındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de koruma altına alınan 2 yavru sincap, bakımlarının tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı.

Sarp dağların arasında kurulu kent, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor.

Munzur ve Pülümür vadilerinin bulunduğu kentte, bozayı, vaşak, yaban keçisi, kurt, domuz, baykuş, kartal ve su samuru gibi türler yaşıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi görevlileri de yılın her döneminde bu canlıları korumak için yoğun çalışma yürütüyor.

Kışları yaban hayatına yem desteğinde bulunan görevliler, ilkbahar ve yaz döneminde ise yaralı hayvanları tedavi ederek sağlığına kavuşturuyor.

Kentte yaklaşık iki hafta önce Ali Baba Mahallesi'nde bulunan 2 yavru sincap da koruma altına alındı.

Bakımları tamamlanan ve hayatta kalabilecek erişkinliğe ulaşan sincaplar, DKMP görevlilerince meşelerle kaplı ormana salındı.

Veteriner Baran Kar, AA muhabirine, sincapların gerekli bakımlarını yaptıklarını ifade ederek, "Hayvanlar artık büyüdü ve katı gıda tüketmeye başladıkları için onları doğal ortamlarına bıraktık." dedi.

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