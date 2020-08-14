Tunceli’de bilardo salonları açıldı,her hafta denetlenecek

19 tedbirleri kapsamında kapalı olan bilardo salonlarının açıldığı ancak haftada en az bir kez denetleneceği bildirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanarak bir dizi karar aldı. Valilik tarafından alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada, “Bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları dahil) 13.08.2020 tarihinden itibaren belirtilen hususlara uyulması kaydıyla faaliyetlerine başlamasına, Sağlık Bakanlığının ilgi (c) yazısı ekinde yer alan ve güncel hali “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yayınlanacak olan “Covid-19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” başlıklı bölümde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına, Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu ve sorumlularının görevlendirilmesine, faaliyet yürütecek bilardo salonlarının haftada en az bir kez denetlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

