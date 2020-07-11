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Tunceli'de bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

TUNCELİ HABERLERİ  | 11.07.2020 10:25 | Son Güncelleme

Tunceli'de bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bin 200 kök Hint keneviri ile 550 gram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezine bağlı Demirkapı köyü kırsalına Hint keneviri ekildiği bilgisini alan ekipler, bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyon çerçevesinde yapılan tarama faaliyetinde bin 200 kök Hint keneviri ve 550 gram kubar esrar ele geçirildi.

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