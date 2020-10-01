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Tunceli’de, bin 868 çocuk ve gence kitap

TUNCELİ HABERLERİ  | 01.10.2020 10:52 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Tunceli Şubesi tarafından, kentte bin 868 çocuk ve gence kitap dağıtılması için çalışmaların başladığı bildirildi.1 Ekim Dünya Çocuk Günü nedeniyle Tunceli’nde Türk Kızılay tarafından çocuk ve gençlere kitap dağıtılması kararlaştırıldı.

Türk Kızılay Tunceli Şubesi tarafından, kentte bin 868 çocuk ve gence kitap dağıtılması için çalışmaların başladığı bildirildi.
1 Ekim Dünya Çocuk Günü nedeniyle Tunceli’nde Türk Kızılay tarafından çocuk ve gençlere kitap dağıtılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda temin edilen bin 868 adet okuma, masal, klasik kitaplar ile okul öncesi çocuklar için Kızılay dergisi dağıtımına başlandı. Kitaplarını alan çocuklar, gönüllülere teşekkür etti. Türk Kızılay Tunceli Şubesi’nin gönüllülerinden Ferhat Güven’de şube başkanı Gökhan Arasan’ın koordinesinde sahada çalışmalarını etkin şekilde yaptıklarını aktardı.
Dünya Çocuk Günü nedeniyle kitap dağıtımı yaptıklarını aktaran Güven;" Amacımız çocuklarımızı kitap okumaya teşvik etmek ve Kızılayımızın kuruluş yılına atıfta bulunmak amacıyla yöremizde 1868 kardeşimize kitap ulaştırmak istedik. Kitap dağıtımlarımız Kızılay Haftamıza kadar devam edecek. Şuana kadar 500 kitabı çocuklarımıza ulaştırdık. Bunlar daha çok Kızılayımızın çocuk dergisi ve okuma kitaplarıydı. Bugünden itibaren Dünya ve Türk Klasikleri kitaplarını gönülle arkadaşlarımızla kardeşlerimize ulaştıracağız"dedi.

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