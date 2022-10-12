Tunceli’de bir araçta kubar esrar ve hap ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli’de bir araçta yapılan aramada 32 gram kubar esrar, 28 hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada 32 gram kubar esrar, 28 hap ve hassas tartı ele geçirdi.
Bunlarla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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