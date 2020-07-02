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Tunceli'de bir köy daha karantinaya alındı

TUNCELİ HABERLERİ  | 02.07.2020 14:48 | Son Güncelleme

Tunceli'de bir köy daha karantinaya alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Altınçevre köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Hozat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. ve 26. maddeleri gereğince Kaymakam Cuma Emeç başkanlığında toplandığı belirtildi.

Toplantıda kararların oy birliği ile alındığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İlçemize bağlı Altınçevre köyünün 1 Temmuz itibariyle 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, karantina sürecinde giriş-çıkışların ve karantina amaçlı takip kurallarına uygun hareket etmeyen kişilerle ilgili gelen ihbar ve şikayetlerin, İlçe Jandarma Komutanlığınca kontrollü şekilde sağlanmasına, köyün ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanmasına karar verilmiştir."

Kentte Altınçevre köyünün yanı sıra dün il merkezine bağlı Burmageçit köyü de şehir dışından gelen 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı.

Giriş çıkışları 5 ayrı noktadan jandarma ekiplerince kapatılan Burmageçit köyünde, vatandaşların temel ihtiyaçları ekiplerce karşılanıyor, giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

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