Tunceli'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezine bağlı Geyiksuyu köyünde çok sayıda Kovid-19 vakası ve temaslısının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, köyün 14 gün süreyle karantina altına alındığı kaydedildi.



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