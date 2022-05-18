YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de bitkin bulunan balabanlar korumaya alındı

Tunceli'de bitkin bulunan balabanlar korumaya alındı

18.05.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de bitkin bulunan balabanlar korumaya alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, bitkin halde bulunan 2 balaban tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Gözlücayır köyü civarında görev yapan jandarma ekipleri, kırsal alanda 2 balaban buldu.

Kuşları bulunduğu yerden alan ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine haber verdi.

DKMP görevlilerince korumaya alınan kuşların, tedavilerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli ve Kars'ta aç kalan tilkiler yiyecek ararken görüntülendiTunceli ve Kars'ta aç kalan tilkiler yiyecek ararken görüntülendi
Huzurevinde tanışıp evlendilerHuzurevinde tanışıp evlendiler
Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandıKastamonu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Tunceli

Tunceli Namaz Vakitleri 18 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:17
Sabah
05:00
Öğle
12:23
İkindi
16:16
Akşam
19:37
Yatsı
21:12
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

“Rus dudaklarım o kadar büyük ki...”

“Rus dudaklarım o kadar büyük ki...”

Müzedeki çocuk etkinliğinde jartiyerli bir adam!

Müzedeki çocuk etkinliğinde jartiyerli bir adam!

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.