Tunceli'de bitkin bulunan balabanlar korumaya alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, bitkin halde bulunan 2 balaban tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Gözlücayır köyü civarında görev yapan jandarma ekipleri, kırsal alanda 2 balaban buldu.

Kuşları bulunduğu yerden alan ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine haber verdi.

DKMP görevlilerince korumaya alınan kuşların, tedavilerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.



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