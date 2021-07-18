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Tunceli'de bozayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

18.07.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de bozayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, ormanlık arazide bozayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kocatepe köyünde yaşayan Şükrü Karadağ (52), meşe ormanlarıyla kaplı bölgede hayvanlarını otlatırken ayı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Karadağ'ı fark eden köylüler, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi yaptıkları Karadağ'ı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Karadağ, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvancılık yaparak geçimini sağladığını söyledi.

Arazide hayvan otlatırken ayı ile karşı karşıya geldiğini anlatan Karadağ, şöyle konuştu:

"Ayı, ardıç ağacının altından çıktı ve bana saldırdı. Kendimi yana doğru attım. O sırada ne yapacağımı düşünürken ikinci kez saldırarak ayağımı yakaladı. Pençe attıktan sonra bıraktı. Ben uzaklaşmaya çalışırken yine sırtımdan tuttu. Kurtulmaya çalışırken bırakıp kaçtı."

Ovacık ilçesinde de iki gün önce Munzur Dağları'na gezmeye giden Çin uyruklu bir turist, ayı saldırısına uğramıştı.

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