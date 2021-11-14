YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de bozayıların su yalağında yıkandığı anlar fotokapana yansıdı

Tunceli'de bozayıların su yalağında yıkandığı anlar fotokapana yansıdı

14.11.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görüntülerde, doğaya bırakılan bir yalağa belirli aralıklarla gelen yetişkin ve yavru bozayıların, susuzluklarını giderdikten sonra yıkandıkları görülüyor - DKMP 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük: - "Eğer bu hayvanlar bu şekilde davranış gösteriyorsa demek ki tehlikeden uzak, rahat bir yaşam alanına sahipler. Ayıların sağlıklı ve mutlu olduklarını gördük"

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'de koruma altında bulunan bozayıların, yaban hayatı için doğaya bırakılan su yalaklarında geçirdiği anlar fotokapana yansıdı.

Munzur, Hel, Yılan ve Sülbüs dağları arasında kurulu Tunceli, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerin yanı sıra yaban hayatı zenginliğiyle de dikkati çekiyor.

Dağlık ve ormanlık alanlarla çevrili kentte, yaban keçisi, bozayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, kurt, vaşak, su samuru, yaban domuzu ve sansar gibi canlı türleri de yaşam sürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü görevlilerince de 2021 yılından beri kentte yaban hayatının korunması ve popülasyon takibi için çalışmalar yürütülüyor.

- Fotokapanlar bu kez renkli ve özel görüntüler kaydetti

Kentin çeşitli noktalarına video ve fotoğraf çekme özelliğine sahip fotokapanlar yerleştiren görevliler, bu sayede kent merkezi ve 7 ilçenin kırsalında yaban hayatı varlığını kayıt altına alıyor.

DKMP Tunceli Şube Müdürlüğü personelince belirli aralıklarla incelenen fotokapanlara, bu kez renkli görüntüler yansıdı.

Görüntülerde, doğaya bırakılan bir yalağa belirli aralıklarla gelen yetişkin ve yavru bozayıların, burada susuzluklarını giderdikten sonra yıkandıkları görülüyor.

DKMP 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, AA muhabirine, kentte 2011 yılından beri fotokapanlarla yaban hayatı ile ilgili envanter çalışması yaptıklarını söyledi.

- "Türler fotokapanlarla kayıt altına alınıyor"

Fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının beslenme, üreme ve davranışları hakkında bilgi sahibi olduklarını belirten Çörtük, "Genelde bu cihazlarla yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, ayılar, kurt, çakal, tilki, keklik ve tavşan gibi türleri kayıt altına alıyoruz." dedi.

Çörtük, yaban hayvanlarının kışın aç, yazın da susuz kalmaması için yaptıkları çalışmalarla doğaya yem ve su yalakları bıraktıklarını anlattı.

Bölgedeki fotokapanlara genellikle bozayıların yakalandığını ifade eden Çörtük, "Ayıların hayvan sulama çeşmelerinde hem su ihtiyacını karşıladıklarını hem de banyo keyfi yaptıklarını gördük. Bu çok sevindirici bir görüntü. Eğer bu hayvanlar bu şekilde davranış gösteriyorsa demek ki tehlikeden uzak, rahat bir yaşam alanına sahipler. Ayıların sağlıklı ve mutlu olduklarını gördük." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldüPazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldü
PARTNER İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki örtü yangını kontrol altına alındıTunceli'nin Ovacık ilçesindeki örtü yangını kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Tunceli

Tunceli Namaz Vakitleri 14 Kasım Pazar

İmsak
05:31
Sabah
06:57
Öğle
12:11
İkindi
14:52
Akşam
17:16
Yatsı
18:36

Tunceli Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Pazar

Deva Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.