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Tunceli'de çiçek açan badem ağaçları beyaza büründü

13.03.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de çiçek açan badem ağaçları beyaza büründü

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde, çiçek açan badem ağaçları karla kaplandı.

Tarihi Pertek Kalesi, Çelebi Ağa ve Sungur Bey camileri ve Tozkoparan Höyüğü'nün bulunduğu ilçede, mart ayıyla birlikte doğa canlanmaya başladı.

Arpa ve buğday tarlalarının yeşillendiği ilçede çiçek açmaya başlayan badem ağaçları da kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Karla bütünleşen görüntüsüyle ayrı bir güzellik oluşturan badem ağaçları, yöredeki fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

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