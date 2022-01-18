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Tunceli'de çığ tehlikesi nedeniyle Ovacık-Hozat kara yolu ulaşıma kapatıldı

18.01.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de çığ tehlikesi nedeniyle Ovacık-Hozat kara yolu ulaşıma kapatıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Ovacık-Hozat kara yolunun ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarının hayatı zorlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Ovacık-Hozat kara yolu güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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