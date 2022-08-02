Tunceli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezine bağlı Bedi Yaylası bölgesinde örtü yangını çıktığı belirtildi.

Helikopter desteğinde bölgeye ekiplerin sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Yaklaşık 500 metrekare alanın etrafı ekiplerimizce çevrilerek örtü yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerimizin söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz