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Tunceli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

02.08.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valilik: - "Bölgede ekiplerimizin söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir"

Tunceli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezine bağlı Bedi Yaylası bölgesinde örtü yangını çıktığı belirtildi.

Helikopter desteğinde bölgeye ekiplerin sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Yaklaşık 500 metrekare alanın etrafı ekiplerimizce çevrilerek örtü yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerimizin söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Tunceli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

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