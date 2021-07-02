Tunceli'de çıkan örtü yangını söndürüldü

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Kent merkezine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Yangında bazı ağaç ve bitkiler zarar gördü.



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