Tunceli’de Çölyak hastalarına gıda desteği

Tunceli’de Kızılay tarafından “Glütensiz olur, Sensiz olmaz” temasıyla belirlenen 87 Çölyak hastasına özel olarak hazırlanan gıda paketi ulaştırıldı.

Türk Kızılay Tunceli Şubesi kentte bulunan Çölyak hastaları için çalışma yaptı. Kızılay ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında belirlenen 87 Çölyak hastası için “Glütensiz olur, Sensiz olmaz” temasıyla iş adamı Tacettin Yertüm desteğiyle özel gıda paketleri hazırlandı. Glütensiz gıda paketleri belirlenen 87 kişiye ekipler tarafından evlerine kadar ulaştırıldı.

Çalışmalarını sahada sürekli olarak devam ettirdiklerini aktaran Türk Kızılay Tunceli Şube Başkanı Gökhan Arasan," “İlimizde vatandaşlarımızın taleplerini, kızılayımızın imkanları, hayırseverlerimizin destekleriyle karşılamaya çalışıyoruz. Şehrimizde Çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın tespit çalışmaları yaptık, halende devam ediyor. Gönüllü ekiplerimiz şuana kadar 87 çölyak rahatsızlığı olan vatandaşımıza ulaştı. O vatandaşlarımıza "Glütensiz olur, sensiz olmaz" diyerek hayırseverlerimizin desteğiyle hazırladığımız özel paketleri ulaştırdık. Yeni tespit edeceğimiz kardeşlerimize de aynı desteği sunmak için sahada çalışıyoruz. Hayırsever iş adamımız Tacettin Yertüm ve sahada çalışmalarına devam eden gönüllü ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

