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Tunceli’de Covid-19 denetimleri

TUNCELİ HABERLERİ  | 08.10.2020 15:44 | Son Güncelleme

Tunceli’de Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 salgını nedeniyle ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de sürüyor.

Tunceli’de Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 salgını nedeniyle ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de sürüyor. Denetimler kapsamında kent merkezinde kurum müdürlerinin katılımıyla denetim yapıldı. İlçelerde ise kaymakamlar başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin katımıyla gerçekleştirilen denetimlerde hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı denetlendi. Esnaf ve vatandaşların bilgilendirildiği denetimlerin düzenli olarak süreceği kaydedildi.
Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada ise denetimlere aralıksız devam edileceği belirtilerek vatandaşlardan hijyen, sosyal mesafe ve maske takma konularına riayet etmeleri istendi.

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