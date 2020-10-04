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Tunceli’de Covid-19 denetimleri sürüyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 04.10.2020 16:20 | Son Güncelleme

Tunceli’de Korona virüs (Covid-19) denetimleri kent genelinde aralıksız olarak sürüyor.İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 salgını nedeniyle ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, tüm Türkiye’de olduğu gibi Tunceli’de yapılmaya devam ediyor.

Tunceli’de Korona virüs (Covid-19) denetimleri kent genelinde aralıksız olarak sürüyor.
İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 salgını nedeniyle ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, tüm Türkiye’de olduğu gibi Tunceli’de yapılmaya devam ediyor. Ekipler hafta sonu da olmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerleri, büfe, fırın, cadde, kafe, ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetim gerçekleştirdi.
Vatandaşları hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyması konusunda uyaran ekipler, bilgilendirici broşürler de dağıttı.

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