YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli’de Covid-19 nedeniyle eylem ve etkinliklere kısıtlama

Tunceli’de Covid-19 nedeniyle eylem ve etkinliklere kısıtlama

TUNCELİ HABERLERİ  | 13.10.2020 17:13 | Son Güncelleme

Tunceli Valiliği, kentte eylem ve etkinliklere Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 15 gün süreyle kısıtlama getirildiğini bildirdi.Valilik tarafından yapılan açıklamada:"Covid-19 salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir.

Tunceli Valiliği, kentte eylem ve etkinliklere Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 15 gün süreyle kısıtlama getirildiğini bildirdi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada:"Covid-19 salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı değerlendirilmekte, bu süreçte Koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı her karar ile toplum sağlığının önemi vurgulanmaktadır. Bu kapsamda 2911 Sayılı Toplantı ve gösteri Yürüyüşleri Kanunu 19. Madde, 5442 Sayılı il İdaresi Kanunun Madde 11/A ve 11/C ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararlar doğrultusunda, valilik ve kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile asgari düzeyde katılım, maske kullanarak ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek yapılacak basın açıklamaları hariç olmak üzere il sınırlarımız içerisinde düzenlenecek her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm etkinlikler 14 Ekim 2020 günü saat 00.01 ile 28 Ekim 2020 günü saat 23:59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Gülistan Doku hakkında açıklamaGülistan Doku hakkında açıklama
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
Nevşehir Belediyesi, Hatay’a bir tır fidan gönderdi
Nevşehir Belediyesi, Hatay’a bir tır fidan gönderdi
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıkları yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıkları yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı.
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi resim kursu sınavı sıkı önlemlerle yapıldı
Kartal Belediyesi Sanat Akademisi resim kursu sınavı sıkı önlemlerle yapıldı

Tunceli Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:01
Sabah
06:22
Öğle
12:13
İkindi
15:21
Akşam
17:54
Yatsı
19:10

Tunceli Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Serdar Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Tunceli’de uzaktan eğitime destek
Tunceli’de uzaktan eğitime destek
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Çemişgezek Uzungöl’de alt yapı çalışması
Çemişgezek Uzungöl’de alt yapı çalışması
Sarıyayla Karakolu'na Saldıran PKK'lılardan 16'sı Ölü Ele Geçirildi
Sarıyayla Karakolu'na Saldıran PKK'lılardan 16'sı Ölü Ele Geçirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.