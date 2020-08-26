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Tunceli’de Covid-19 tedbirleri, kurumlarda ikramlar durduruldu

TUNCELİ HABERLERİ  | 26.08.2020 09:31 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kamu kurum ve kuruluşlarında her türlü yiyecek içecek ikramının durdurulmasına karar verdi.Konuya ilişkin Tunceli Valiliği’nde yapılan açıklamada, “Tunceli genelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil yapılacak her türlü yiyecek içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kamu kurum ve kuruluşlarında her türlü yiyecek içecek ikramının durdurulmasına karar verdi.
Konuya ilişkin Tunceli Valiliği’nde yapılan açıklamada, “Tunceli genelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil yapılacak her türlü yiyecek içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

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