Tunceli’de Covid tedbirlerini ihlal eden 17 şahsa 53 bin 550 TL ceza

Tunceli’de oyun oynatan 2 kıraathane sahibi ile oyun oynayan 15 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 53 bin 550 TL idari para cezası kesildi.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Covid-19 pandemi sürecinde kıraathanelerde oynanması yasak olan okey, iskambil gibi oyunların ilimizde faaliyet yürüten 2 ayrı kıraathanede oynandığının İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerimizce tespit edilmesi üzerine işletme sahibi 2 şahsa 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden 3 bin 150’şer TL, masalarda oyun oynayan 15 vatandaşımıza sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle yine 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden 3 bin 150’şer TL idari para cezası uygulanmış olup toplada 17 kişiye 53 bin 550 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

