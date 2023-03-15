Tunceli'de debisi yükselen Munzur Çayı taşkına neden oldu

Kent genelinde bir süredir etkili olan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı zorlaştırdı.

Eriyen kar suları ve yağmurun etkisiyle debisi yükselen Munzur Çayı da geçtiği alanlarda taşkına neden oldu.

Taşkın nedeniyle kent merkezindeki bazı turistik işletmelerin bahçeleri ve Ovacık ilçesindeki tarım arazileri su altında kaldı.

Şiddetli sağanak sebebiyle Tunceli-Ovacık kara yolunda da su göletleri oluştu, sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Çemişgezek'te bulunan Tağar Çayı ve Kişnikar Şelalesi de yağmur sularıyla coşkun akmaya başladı.

