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Tunceli'de debisi yükselen Munzur Çayı taşkına neden oldu

15.03.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de sağanak nedeniyle Munzur Çayı kıyısındaki bazı tarım arazileri ve turistik işletmelerin bahçeleri su altında kaldı.

Kent genelinde bir süredir etkili olan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı zorlaştırdı.

Eriyen kar suları ve yağmurun etkisiyle debisi yükselen Munzur Çayı da geçtiği alanlarda taşkına neden oldu.

Taşkın nedeniyle kent merkezindeki bazı turistik işletmelerin bahçeleri ve Ovacık ilçesindeki tarım arazileri su altında kaldı.

Şiddetli sağanak sebebiyle Tunceli-Ovacık kara yolunda da su göletleri oluştu, sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Çemişgezek'te bulunan Tağar Çayı ve Kişnikar Şelalesi de yağmur sularıyla coşkun akmaya başladı.

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Tunceli sağanak taşkın

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