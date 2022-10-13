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Tunceli'de doğa tutkunları Pülümür Vadisi'ni atlı turlarla geziyor

13.10.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın belirli günlerinde Pülümür Vadisi'ndeki Örenönü Tabiat Parkı'ndaki çiftliğe gelen ziyaretçiler, alternatif eğlence seçeneği olarak yaklaşık 10 kilometrelik parkurda atlarla gezinti yapıp doğal yaşamı gözlemliyor - Atlı tura katılan Tuncay Sarıgül: - "Vadide belirlenen rotada atlarla hareket ettikçe doğal güzellikler bizi büyüledi ve çok eğlendik. Herkesin gelip atlarla gezinti yapmasını isterim"

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde sonbahar renkleri arasında doğada yapılan atlı safari, çevre illerden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yaban hayatı ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle öne çıkan Pülümür Vadisi, il merkezine 20 kilometre uzaklıktan başlayarak Pülümür ilçesine kadar uzanıyor.

Her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan vadide, yaklaşık 2 yıl önce açılan at çiftliği de yaz ve sonbahar döneminde turistlerin uğrak yeri oluyor.

Haftanın belirli günlerinde vadideki Örenönü Tabiat Parkı'ndaki çiftliğe gelen ziyaretçiler, ata binmek için eğitmenlerden ders alıyor. Daha sonra Pülümür Vadisi'ndeki yaklaşık 10 kilometrelik parkurda atlarla gezinti yapıyor.

Rehber eşliğinde meşe ormanları arasından ve akarsulardan geçen ziyaretçiler, doğal yaşamı at üstünde gözlemleyip manzaranın keyfini çıkarıyor.

At çiftliği sahibi Cengiz Kılıç, AA muhabirine, Tunceli'nin doğal güzellikleriyle her yıl çok sayıda turisti ağırladığını söyledi.

Pülümür Vadisi'nde atlı turlarla geziler düzenlediğini ifade eden Kılıç, "Çiftliğe gelen ziyaretçilerimiz ile atlara binip 10 kilometrelik parkurda arazi turu gerçekleştiriyoruz. Buraya gelen insanların mutlu olması için elimden geleni yapıyorum. At üzerinde poz veren binicilerin bazen fotoğraflarını çekiyorum ve atlarla Pülümür Çayı'ndan karşıya geçiyoruz." dedi.

- "Doğal güzellikler bizi büyüledi"

Atlı tura katılan Tuncay Sarıgül de Pülümür Vadisi'nin doğa tutkunları için çok zengin bir yer olduğunu belirtti.

10 kişilik grupla geziye çıktıklarını dile getiren Sarıgül, "Atlara binmeden önce korkularımız vardı ve yola çıktıktan sonra heyecanımızı üzerimizden attık. Vadide belirlenen rotada atlarla hareket ettikçe doğal güzellikler bizi büyüledi ve çok eğlendik. Herkesin gelip bu doğada atlarla gezinti yapmasını isterim." diye konuştu.

İzmir'den gelen Burak İmrak da ilk defa ata bindiğini, doğada vakit geçirerek şehir stresinden uzaklaştığını anlattı.

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