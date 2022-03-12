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Tunceli’de ekipler ağaçtan düşerek yaralanan kişi için seferber oldu

12.03.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de ekipler ağaçtan düşerek yaralanan kişi için seferber oldu

TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kar yağışı ve tipi sebebiyle yolu ulaşıma kapalı olan köyde ağaçtan düşerek yaralanan kişi, ekiplerin zorlu mücadelesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bardakçı köyünde yaşayan 46 yaşındaki Tekin Şimşek, çıktığı ağaçtan düşünce yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri de köy yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle yaralıyı hastaneye kaldırmak için AFAD ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) görevlilerinden yardım talep etti.

Bunun üzerine bölgeye giderek kar motoruna binen AFAD görevlisi, beraberindeki sağlık ekibiyle köye ulaştı.

Evinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tekin Şimşek, kar motoruyla ambulansın beklediği alana getirildi.

Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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