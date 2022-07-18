Tunceli'de elektrik direğinde asılı kalan leylek kurtarıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde elektrik direğinde asılı kalan leylek yavrusu ekiplerce kurtarıldı.

Akpazar beldesinde yaşayan vatandaşlar, ayaklarına dolanan ip nedeniyle bir leyleğin elektrik direğinde asılı kaldığını gördü.

Leyleği kendi çabalarıyla kurtaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ve elektrik arıza ekiplerine bildirdi.

Merdiven ve halat yardımıyla direğe çıkan ekipler, leyleği bulunduğu yerden alarak yere indirdi.

Leylek yavrusu ayaklarına dolanan ipler temizlendikten sonra tekrar yuvasına bırakıldı.

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