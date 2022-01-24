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Tunceli'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına 4 gün idari izin verildi

24.01.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına 4 gün idari izin verildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele 4 gün idari izin verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan hava tahminlerine göre olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

"Kamu kurumlarımızda görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerimiz 25-28 Ocak 2022 tarihleri arasında 4 gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanılan açıklamada, hizmetine acil ihtiyaç duyulan personellerin, gerektiğinde kurumlarınca idari izin süresince göreve çağırılabilecekleri kaydedildi.

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