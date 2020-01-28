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Tunceli'de eniştesi "iltica" hakkını kazansın diye kapıya yazı yazan kişi tutuklandı

TUNCELİ HABERLERİ  | 28.01.2020 17:38 | Son Güncelleme

Tunceli'de eniştesi "iltica" hakkını kazansın diye kapıya yazı yazan kişi tutuklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde, yurt dışındaki eniştesi iltica hakkı kazansın diye kayınvalidesinin evinin kapısına yazı yazan kişi tutuklandı.

Pertek ilçesinde yaşayan K.A'nın evinin kapısına 20 Ocak'ta hakaret içerikli yazı yazılarak bir kalaşnikof mermisi bırakıldı.

Olayın öğrenilmesinin ardından başlatılan soruşturmada, polis Yurdal Daş'ı gözaltına aldı.

Daş, ilçe emniyet müdürlüğünde verdiği ifadesinde, K.A'nın Almaya'da yaşayan oğlu ve kayınbiraderi olan İ.A'nın, kendisini arayarak, Almanya'ya iltica etmek için annesinin evinin önüne kalaşnikof mermisi bırakmasını ve kapıya da söz konusu yazıyı yazmasını istediğini itiraf etti.

Emniyette işlemleri tamamlanan Daş, sevk edildiği mahkemede "suç uydurma" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" iddiasıyla tutuklandı.

Olayı azmettirdiği belirlenen İ.A'nın 5 Şubat 2015'te Almanya'ya gittiği, halen orada olduğu ve hakkında, biri 19 Ocak'ta olmak üzere sosyal medya üzerinden "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 3 dosya bulunduğunu, iadesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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