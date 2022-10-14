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Tunceli'de ev sahibinin evden çıkardığı kadını devlet sıcak yuvaya kavuşturdu

14.10.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla başka bir eve yerleştirilen kadının, yeni yuvasının tadilat ve boyasını ekipler yaptı, eşyasını da devlet karşıladı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de ev sahibinin evden çıkardığı 56 yaşındaki kiracı Adalet Ekici, devletin desteğiyle sıcak yuvaya kavuştu.

Atatürk Mahallesi'nde kirada oturan 7 çocuk annesi Ekici, bir süre önce ev sahibi tarafından kaldığı evden çıkartıldı.

Barınma sorunu yaşayan ve bir çocuğu ile kısa süre odunlukta kalan Ekici, yaşadığı zorlukları bulunduğu mahallenin muhtarına anlatarak yardım istedi.

Muhtar Selma İzci de kadına yardım etmek amacıyla Tunceli Valiliği ile görüştü.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatı doğrultusunda Ekici'ye başka bir ev bulunarak, ekiplerce tadilatı ve boyası yapıldı.

Devlet desteğiyle yeni eşyalar alınarak bu eve yerleştirilen kadın, sıcak yuvaya kavuşmasındaki desteklerinden ötürü Vali Özkan'a teşekkür etti.

Ekici'nin ev kirasının da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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