Tunceli'de ev sahibinin evden çıkardığı kadını devlet sıcak yuvaya kavuşturdu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de ev sahibinin evden çıkardığı 56 yaşındaki kiracı Adalet Ekici, devletin desteğiyle sıcak yuvaya kavuştu.

Atatürk Mahallesi'nde kirada oturan 7 çocuk annesi Ekici, bir süre önce ev sahibi tarafından kaldığı evden çıkartıldı.

Barınma sorunu yaşayan ve bir çocuğu ile kısa süre odunlukta kalan Ekici, yaşadığı zorlukları bulunduğu mahallenin muhtarına anlatarak yardım istedi.

Muhtar Selma İzci de kadına yardım etmek amacıyla Tunceli Valiliği ile görüştü.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatı doğrultusunda Ekici'ye başka bir ev bulunarak, ekiplerce tadilatı ve boyası yapıldı.

Devlet desteğiyle yeni eşyalar alınarak bu eve yerleştirilen kadın, sıcak yuvaya kavuşmasındaki desteklerinden ötürü Vali Özkan'a teşekkür etti.

Ekici'nin ev kirasının da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacağı öğrenildi.

