YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de evde izolasyon kuralına uymayanlar karantina yurtlarına yerleştirilecek

Tunceli'de evde izolasyon kuralına uymayanlar karantina yurtlarına yerleştirilecek

TUNCELİ HABERLERİ  | 14.08.2020 13:17 | Son Güncelleme

Tunceli'de evde izolasyon kuralına uymayanlar karantina yurtlarına yerleştirilecek

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde izolasyona alınmasına rağmen buna uymayanlar karantina yurtlarına yerleştirilecek.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin önemine işaret edilerek, kurallara uyulması hususunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Test sonucu veya temas sebebiyle evinde izole edilen vatandaşlarımız, lütfen iyileşene kadar evlerinden çıkmasın. Evde izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlarımız cezai işlem uygulanıp karantina yurtlarına yerleştirilecek."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Buraya gelen hayran kalıyorBuraya gelen hayran kalıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı

Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı

İzmarite niyet, vatosa kısmet

İzmarite niyet, vatosa kısmet

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı

Tunceli Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
03:54
Sabah
05:27
Öğle
12:32
İkindi
16:19
Akşam
19:26
Yatsı
20:53

Tunceli Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Serdar Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Tunceli’de şüpheli ölüm

Tunceli’de şüpheli ölüm

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

GÜNCELLEME - Kayıp Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü kısmen boşaltılıyor

GÜNCELLEME - Kayıp Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü kısmen boşaltılıyor

Tunceli'de, Nazimiye Emniyet Müdürlüğü'ne Pkk Saldırısı (3)

Tunceli'de, Nazimiye Emniyet Müdürlüğü'ne Pkk Saldırısı (3)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.