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Tunceli'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

29.04.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların hırsızlıklarla ilgili şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, evlere girerek hırsızlık yapan B.E. ve O.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

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