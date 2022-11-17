YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de eylem ve etkinlikler geçici süreyle izne bağlandı

Tunceli'de eylem ve etkinlikler geçici süreyle izne bağlandı

17.11.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, stant açmak, konser gibi eylem ve etkinliklerin geçici süreyle izne bağlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte toplumsal huzuru tehdit edebilecek provokatif olayların önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Bu çerçevede bazı kararların alındığı aktarılan açıklamada, "Tunceli genelinde yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma programları, stant açmak, imza kampanyası düzenlemek, konser-şenlik gibi organizasyonlar ile afiş ve poster asmak, meşale yakmak gibi eylem ve etkinliklerin 19 Kasım günü saat 23.59'a kadar mülki amirin iznine bağlanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, izinsiz yapılacak eylem ve etkinliklere müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli’deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandıTunceli’deki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Doğal güzellikleriyle ünlü Oba Köyü altyapısıyla da örnek oluyorDoğal güzellikleriyle ünlü Oba Köyü altyapısıyla da örnek oluyor
Orman muhafaza memurları kaza yaptı: 3 yaralıOrman muhafaza memurları kaza yaptı: 3 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Tunceli Valiliği basın açıklaması izin
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.