Tunceli'de gökyüzü paraşütlerle renklendi

Etkinlik sonunda konuşan Vali Sonel, birkaç yıl öncesine kadar terör olaylarıyla anılan Tunceli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleri, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur ve turizm şehri haline geldiğini söyledi.

Tunceli'nin birkaç yıl içinde çok ciddi şekilde değişerek dönüştüğünü ve geliştiğini belirten Sonel, "Hakikaten birkaç yıl önce 'burada yamaç paraşütü, rafting yapılacak, gondollar, gezi tekneleri, su jeti, su kayağı olacak' diye konuşulsa, herhalde bazıları buna inanmazdı. Birkaç yıl önce teröristlerin eylem yaptığı yerlerde şu an su sporları, doğa sporları yapılıyor ve bunlar da bizi hakikaten gururlandırıyor." dedi.

Sonel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılını büyük coşkuyla kutladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. 101 yıl önce bugün Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Savaşı'mızın ilk meşalesini yakıyor. Bu özel ve anlamlı günde bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızın, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, hayatlarını bu aziz vatan için feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ömür diliyoruz."